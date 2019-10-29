جدل حول ظهور طليق شيري عادل مع دوقة إنجليزية

القاهرة(صدى):

أشعل الداعية المصري معز مسعود، طليق الفنانة شيري عادل، الجدل عقب ظهوره مع سيدة إنجليزية اتضح فيما بعد أنها الدوقة سارة فيرجسون دوقة مقاطعة يورك، والتي تنتمي للعائلة المالكة في بريطانيا.

ونشر معز مسعود صورة تجمعهما، معلقًا: ” صورة من لقائي في لندن مع دوقة يورك “سارة فيرجسون ” أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية، حيث دار نقاشنا حول تحدي تحقيق التعايش السلمي بين شعوب العالم ونبذ العنصرية والتطرف، وسعدت بدعمها الكبير لفيلمي السينمائي القادم hello brother ” .

وكشف عن الانتهاء من كتابة النسخة الأولى من فيلمه القادم Hello Brother مع المؤلف الأمريكي Rick Castañeda، الذي تم إعلانه في اليوم الأول من مهرجان “كان ” السينمائي لهذا العام، حيث أثار الفيلم حماسة العديد من كبار المنتجين في هوليوود.