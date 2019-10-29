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بالفيديو.. «بلقيس» تبكي بسبب شعورها بالذنب تجاه ابنها

بالفيديو.. «بلقيس» تبكي بسبب شعورها بالذنب تجاه ابنها
فهمي محمد(صدى):

تحدثت الفنانة اليمنية ” بلقيس ” عن ابنها خلال إلقائها كلمة بإحدى الندوات، حيث بدا عليها التأثر حين سئلت عن كيفية تعاطيها مع شعورها بالذنب بسبب ترك ابنها أحيانًا من أجل العمل.

وشارفت ” بلقيس ” على البكاء، مشيرة إلى أن هذا الكلام يجعلها تتأثر وتوجهت إلى من طرحت عليها السؤال قائلة: ” مسكتيني في المكان اللي يوجعني ” .

وقالت أنها تطلب من الله حماية ابنها ” تركي ” وأنها تعهد بأمر رعايته إلى أهل زوجها عندما تسافر لتقوم بعملها، مبينة أنها تقف أمام خيارين، إما فعل ذلك أو البقاء في المنزل مع التخلي عن طموحاتها.


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