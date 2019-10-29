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أولياء أمور يشيدون بتجربة الطفولة المبكرة بعسير

أولياء أمور يشيدون بتجربة الطفولة المبكرة بعسير
محمد بن طحيطح(صدى):

استضافت مرحلة الطفولة المبكرة في الابتدائية الثانية للبنات بأبها ، التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، مساء أمس ، عددًا من أولياء أمور الطلاب والطالبات  وذلك برعاية وتشريف من مدير عام التعليم سعد الجوني ، وعدد من منسوبي ومنسوبات التعليم .

وتضمن الاحتفال عددا من الفقرات الإنشادية والعروض الوطنية،  ومداخلات لأولياء الأمور أكدوا من خلالها أهمية مرحلة الطفولة المبكرة  وانعكاسها على بناء شخصيات الطلاب وتنمية مهاراتهم ، وإعدادهم لمراحل الحياة المختلفة  .

عقب ذلك اطلع الزائرون على مرافق المدرسة واستقلالية الفصول ودورات المياة وبيئات التعلم ، وسط  ثناء من قيادات الإدارة على جهود المدرسة ومنسوباتها بقيادة  القائدة  إيمان آل جازع

يذكر أن اللقاء يهدف إلى تعريف المجتمع بمرحلة الطفولة المبكرة ، وإشراك أولياء الأمور في سير المرحلة وصولا إلى تحقيق أهدافها .

 

 


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