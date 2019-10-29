بالصورة.. البرازيلي رونالدينهو يستفز العرب

ماجد محمد(صدى):

أثار اللاعب البرازيلي رونالدينهو لاعب برشلونة السابق، غضب المتابعين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونشر «رونالدينهو» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة وهو في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معلقًا «شالوم» والتي تعني مرحبًا باللغة العبرية.

وتسببت هذه الصورة في غضب الجماهير العربية والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية، مؤكدين أن مسألة حبهم لأسطورة برشلونة السابق انتهت بعد نشر صورته في أراضي الكيان الصهيوني.