بالفيديو.. عديل البغدادي يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة زعيم داعش

وكالات(صدى):

كشف محمد علي، عديل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، والذي قتلته القوات الأمريكية في منطقة إدلب بسوريا برفقة عدد من مساعديه ، عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة البغدادي .

وأكد محمد في حواره للعربية ، أن البغدادي اتخاذه للعديد من التدابير الأمنية القوية حتى لا يتعرض للاغتيال، مشيرا إلى أن البغدادي لم يكن يتوقع أبدا السيناريو الذي حدث.

وأشار إلى وجود قيادات عربية بجانبه منها “أبو الحسن”، وأيضا أبو عبد الحكيم وأبو صباح وأبو براء وأبو نوح، مؤكدا أنه التقى بالبغدادي على الحدود السورية العراقية.

وقال ، إن البغدادي كان يتواجد في نفق به مكتبة بها العديد من الكتب الدينية، لافتا إلى أنه لم يكن يستخدم الهاتف.