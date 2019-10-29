نجاة وزير الدفاع اليمني من محاولة اغتيال في مأرب 

فهمي محمد(صدى):

ذكرت مصادر مسؤولة أن وزير الدفاع اليمني، محمد المقدشي، نجا اليوم الثلاثاء، من انفجار استهدف مقر اجتماع قيادات في محافظة مأرب.

وقتل جنديان يمنيان، أحدهما مرافق وزير الدفاع اليمني، في استهداف صاروخي لمقر وزارة الدفاع اليمنية المؤقت في مأرب.

وتبين أن وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي كان في مقر الوزارة لحظة الاستهداف، لكنه نجا من القصف، ووفقا لما وردنا فإن مقر الوزارة تعرض للاستهداف بالتزامن مع اجتماع لوزير الدفاع مع كبار القادة العسكريين.

يذكر أن وزير الدفاع الفريق الركن محمد بن علي المقدشي، أكد في كلمة له بمأرب، على الدور الكبير الذي يقوم به التوجيه المعنوي والإعلام في رفع الروح المعنوية للأبطال المقاتلين وحشد الطاقات البشرية وتصويب جهودها نحو العدو الحقيقي المتمثل في مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًّا.