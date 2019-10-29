تعرف على سبب الشعور بـ «الغثيان» عند الشعور بالجوع الشديد

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يشعر بعض الأشخاص بحالة من ” الغثيان ” عند مرور وقت كبير دون تناول الطعام بدلآ من الشعور بالجوع؛ لذا سنستعرض سبب هذا الشعور الذي يُصاب به البعض.

أوضح أخصائي أمراض الجهاز الهضمي أن السبب في ذلك يعود لـ ” حمض الهيدروكلوريك ” كجزء من العملية الطويلة لتحطيم الطعام، وتستخدم ما في وسعها للحصول على الطاقة والمواد.

وإذا لم يتناول الفرد للطعام لفترة طويلة، فقد يتراكم حمض الهيدروكلوريك في المعدة، وعند انتشار الحمض في المريء يمكن أن يسبب الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة والغثيان.