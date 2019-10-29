إعلان أسماء المقبولين لوظائف الحراس

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ” إدارة الموارد البشرية “، اليوم الثلاثاء، عن أسماء المرشحين مبدئياً لإجراء المقابلة الشخصية لوظائف ” حارس وزوجته ” حارس مفرد ” رجال- نساء “.

وأوضحت إدارة التعليم أن الدعوة لإجراء المقابلة لا تعني الترشيح النهائي لشغل الوظيفة وإنما لتحديد مدى ملاءمة المرشح لشغل الوظيفة؛ لافتة إلى أن من يجد اسمه ضمن الأسماء المعلنة، عليه الحضور في اليوم والتاريخ والوقت المحدد له والموضح ببيان الأسماء.

وأشارت إلى أن ذلك مع إحضار أصل الهوية الوطنية مع صورة منها، وأصل المؤهل مع صورة منه، وإثبات سكن “ورقة تعريف من عمدة الحي”؛ موضحة أن من يتخلف عن الحضور لإجراء المقابلة في المحدد له يعتبر ذلك تنازلاً منه عن الترشيح للوظيفة، وفيما يلي قوائم أسماء المرشحين والمرشحات: هنا