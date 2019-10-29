5 خطوات بسيطة لحماية شريحة الهاتف من الاختراق

وكالات(صدى):

حث الخبراء على اتباع عدد من الإجراءات لحل مشكلة اختراق بيانات بطاقة SIM “شريحة الموبايل” منها أولا.. تزويد بطاقة SIM برمز PIN؛ فعند فقدان الهاتف أو فقدان بطاقة الاتصال لن يستطيع أحد الاستفادة منها أو تفعيلها في أي هاتف دون معرفة هذا الرمز، وكذلك لن يستطيع الوصول إلى الأرقام والبيانات المخزنة فيها.

ثانيا.. حماية الهاتف واستعمال قفل الشاشة الذي يعتمد على الأرقام أو بصمة اليد أو الوجه؛ فهذه العملية تمنع الآخرين من الوصول إلى بيانات بطاقة الاتصال، أو العبث بها أو استبدال الرمز الخاص بحمايتها.

ثالثا.. عدم البوح بالمعلومات الشخصية أو البيانات العائلية للأشخاص غير الموثوق بهم، أو نشر تلك البيانات على الإنترنت؛ فتلك البيانات كتاريخ الميلاد وغيره قد يستغلها البعض لاختراق بطاقة الاتصال واستعمالها لغاياتهم الشخصية.

رابعا.. التواصل مع شركة الاتصالات فورًا، وطلب إيقاف تفعيل خدمات البطاقة المفقودة، والحصول على بطاقة جديدة تحمل ذات الرقم.

خامسا.. تفقّد الخدمات المتصلة ببطاقة SIM دومًا، كخدمات الإنترنت، ومدة الاتصالات التي أجريت من البطاقة، من خلال إعدادات الهاتف أو عبر تطبيقات خاصة تقدّمها شركات الاتصال للمستخدمين.