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الجوازات : لا يمكن التعديل بعد إصدار التأشيرة ورسومها لا تٌسترد

الجوازات : لا يمكن التعديل بعد إصدار التأشيرة ورسومها لا تٌسترد
علي القحطاني(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات ، أن رسوم استخراج تأشيرة الخروج والعودة لا تسترد عند إلغائها ، كما أنه لا يمكن تعديلها بعد الإصدار .

وكانت تساءلت مواطنة عبر الحساب الرسمي للجوازات بتويتر ، قائلة ، ” استخرجت تأشيرة خروج وعوده لعامله منزليه وألغيتها لأني ارغب في تغيير المده
كيف اقدر استرجع الرسوم ” .

وأجابتها الجوازات قائلة ، ” مرحبا، لا يمكنك التعديل بعد إصدار التأشيرة يمكنك إلغاءها واعادة الإصدار بالمدة المطلوبة ولا تسترد الرسوم. شكراً لك ” .


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