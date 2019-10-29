رونالدو: ميسي ساعدني كثيرا وافتقد المنافسة معه

طلال الغامدي(صدى):

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن افتقاده للمنافسة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكداً، أن وجوده مع ميسي قائد برشلونة معا في الليغا الإسبانية ساعدهما كثيرا على أن يطورا من مستواهما، وأن يكونا أفضل وأكثر كفاءة.

وأضاف الدون في مقابلة إعلامية ، “شعرت بوجود ميسي، بدرجة أكبر (مع ريال مدريد) مما كنت عليه وأنا أرتدي قميص مانشستر يونايتد (فريقه الأسبق)، ولذا كان الضغط علي أكثر، لكنها كانت منافسة صحية من وجهة نظري وساعدتني كثيراً “.

وأكد الدون البرتغالي ، أنه لا يهتم بأن يكون أكثر لاعب يسجل أهدافا في مسيرته الكروية، موضحا أن الأرقام القياسية لا تسبب له هوسا ، أن هدفه هو أن يظل في قمة مستواه لأطول فترة ممكنة.

واختتم رونالدو حديثه بأنه حين يعتزل كرة القدم سيبتعد عنها تماما، موضحا “أقدم تضحيات منذ 15 عاما، أكرس جل وقتي لها. سأفتخر بكل ما أنجزته بالطبع، لكن ما سأفعله هو الاستمتاع مع أصدقائي وأسرتي، أتابع أبنائي بينما يكبرون ويدرسون ، ونقل خبرتي في الحياة. لكن ليس بعد. ما زال أمامي الكثير لأحققه”.

وذكرت صحيفة “Corriere dello Sport” الإيطالية، في وقت سابق، أن كريستيانو رونالدو سيحصل على جائزة الكرة الذهبية، للمرة السادسة في تاريخه، متفوقا على 29 لاعبا في القائمة التي أعدتها المجلة الفرنسية “فرانس فتبول – France Football”.