الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة تكرم طلابها المتفوقين دراسيا وترحب بالطلبة المستجدين

سعيد العجل(صدى):

انطلاقا من دور الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة في متابعة الطلبة الدارسين في الجامعات المصرية فقد قدمت الملحقية التهنئة لطلابها المتفوقين دراسياً للعام الجامعي 2018/2019 .

وقد عبر الملحق الثقافي الدكتور / خالد بن عبد الله النامي عن سعادته للنتائج المشرفة للطلبة السعوديين الدارسين في جمهورية مصر العربية مشيدا بمستوى الطلبة السعوديين وحرصهم واهتمامهم على التفوق العلمي وعكس صورة مشرفة للمملكة العربية السعودية لكي يساهموا مستقبلا في رحلة البناء والتنمية في جميع المجالات .. وقد وجهت الملحقية خطابات شكر وتقدير وتم صرف المكافأة المقررة لهم وفق ضوابط الابتعاث المعتمدة من الوزارة ، واكد د/ النامي بان هذا التكريم سيكون حافزا لبقية زملائهم على التفوق والنجاح ان شاء الله ، ونوه على حرص الملحقية على دعم الطلاب المستجدين وان تكون بدايتهم متميزة ويحافظوا على تحصيلهم العلمي والاستفادة من ما يقدم لهم من علوم في التخصصات التي يدرسونها مع استعداد الملحقية لتقديم اي خدمات لتسهيل دراستهم في الجامعات المصرية وسيكون هناك زيارات ولقاءات من مسئولي الملحقية للطلبة في الجامعات التي يدرسون بها ، واشاد د/ النامي بمستوى الطلبة الدارسين مفيدا بأن الملحقية تحرص على مشاركتهم والاستفادة من طلابها في كافة المناسبات و الفعاليات العلمية والثقافية والاجتماعية التي تنظمها مع اعطائهم الفرصة للمشاركة وادارة تلك البرامج والفعاليات . كما انه سيتم تكريم المتفوقين خلال احدى فعالياتها بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين والمندوب الدائم للمملكة في جامعة الدول العربية ان شاء الله .