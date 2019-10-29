الخدمة المدنية تطلق «مشروع تأهيل القيادات الوسطى في القطاع الحكومي»

سعيد العجل(صدى):

​انطلقت في الرياض الورش التدريبية الخاصة بمشروع تأهيل القيادات الوسطى في القطاع الحكومي والتي تنظمها وزارة الخدمة المدنية و تستمر لمدة عشرة أيام متقطعة يتخللها اختبارات تقييم ومشاريع عملية وتطبيقية وبمشاركة اكثر من 250 متدرب يمثلون 25 جهة حكومية.

وتهدف وزارة الخدمة المدنية من خلال هذا المشروع انطلاقا من دورها في برنامج التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة ٢٠٣٠ إلى تحسين وتطوير القيادات الوسطى في القطاعات الحكومية لضمان قيادة مستدامة، وتغير النمط التقليدي في العمل الإشرافي من خلال استخدام الأساليب والأنماط الإدارية الحديثة كي تساهم في تطوير بيئة العمل الحكومية .

ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في بناء قاعدة بيانات من قيادات الناشئة يكون جاهزاً للقيام بأدوار ومسئوليات أعلى في المستقبل، كما يستهدف بشكل أساسي القيادات الوسطى ( مدير ، رئيس قسم ) لموظفي القطاع الحكومي من كلا الجنسين ذكوراً وإناثاً على حدّ سواء في كافة مناطق المملكة، والذين يتمّ ترشيحهم من قبل إدارات الموارد البشرية في الجهات التابعين لها من المعينين على سلم الوظائف العام من حاملي درجة البكالوريوس .