نصيحة للمعلمين المنقولين ولم يخل طرفهم في نظام فارس

نايف السالم(صدى):

قدم محمد الزراع المهتم بشؤون التعليم، نصيحة مهمة إلى كل معلم أو معلمة تم نقلهم في حركة النقل الداخلي أو الخارجي ولم يُخْلَ طرفهما في نظام فارس أو أُخلي طرفهما ولم يرفع مباشرة حتى الآن.

وأكد «الزراع» أنه على كل معلم أو معلمة من المذكورين المسارعة في رفع طلبهما عبر فارس قبل نهاية دوام الخميس 3/ 3/ 1441هـ؛ لتعديل الملف الخاص بهما في نظام نور للمدرسة الحالية ولا يتضررا حين يتم فتح النظام لتحديث البيانات.

وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، طريقة طلب الإيفاد في نظام فارس، والتي تتمثل في «صلاحية الخدمة الذاتية للموظف، طلب الإيفاد، النقر على إضافة، قراءة الشروط وتعبئة البيانات والنقر على تطبيق، ثم النقر على التالي، وإضافة جميع المرفقات بملف واحد pdf، ثم النقر على تنفيذ»، وفي حالة البيانات غير مكتملة يُرجى تحديثها من صلاحية بياناتي.