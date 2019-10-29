  • الثلاثاء 29

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. توقعات بإعلان سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية .. اليوم

توقعات بإعلان سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية .. اليوم

توقعات بإعلان سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية .. اليوم
بيروت(صدى):

أعلن مصدر رسمي في تصريحات إعلامية لرويترز ، أن سعد الحريري سيعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء .

وكان رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، قد قال فى وقت سابق اليوم ، إن تغيير الحكومة الحالية تحت وطأة التظاهرات ليس واردًا حتى الآن، متسائلًا: “من يضمن أن الحراك الشعبى فى لبنان سيتوقف عند هذا الحد ولن يشترط تحقيق مطالب أخرى للخروج من الشارع، خصوصًا أن الناطقين باسم هذا الحراك كُثر ومطالبهم متفاوتة؟ ” .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *