توقعات بإعلان سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية .. اليوم

بيروت(صدى):

أعلن مصدر رسمي في تصريحات إعلامية لرويترز ، أن سعد الحريري سيعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء .

وكان رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، قد قال فى وقت سابق اليوم ، إن تغيير الحكومة الحالية تحت وطأة التظاهرات ليس واردًا حتى الآن، متسائلًا: “من يضمن أن الحراك الشعبى فى لبنان سيتوقف عند هذا الحد ولن يشترط تحقيق مطالب أخرى للخروج من الشارع، خصوصًا أن الناطقين باسم هذا الحراك كُثر ومطالبهم متفاوتة؟ ” .