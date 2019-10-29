قصة غريبة لطفل نجا من قبيلته «آكلة لحوم البشر»

جاكرتا(صدى):

روى شاب إندونيسي قصة غريبة عن قبيلة من آكلي لحوم البشر في بابوا الغربية، قائلا إن قبيلته أرادت قتله وهو طفل، باعتبار أنه “روح شريرة” تَسَبّبت في موت والديه؛ ولكن أحد العاملين بتليفزيون أسترالي تمكّن من تهريب الطفل، ثم تبنّاه وربّاه وعاش الطفل مع أسرة العامل، وتمت تربيته كمسيحي متدين؛ حتى أصبح شابًّا في العشرين من عمره، يدرس التربية الرياضية في الجامعة.

وقرر الشاب “واوا كومبونجاي” العودة إلى قبيلته “كورو واي” في مقاطعة بابوا الغربية بإندونيسيا؛ وذلك بعد 13 عامًا من إنقاذه من بين أيدي رجال القبيلة آكلة لحوم البشر.

وأخبر العامل الأسترالي أفراد من عائلة “كومبونجاي”، بعودته للقائهم، وبالفعل الْتقى الشاب بأعمامه وعماته وخالاته، وبكى الجميع وهم يشعرون بالخجل لأنهم فكروا يومًا أن يقتلوه، ولم تمنع المشاعر الفياضة بين الابن وعائلته وقبيلته من مواجهتهم بشأن أسلوب حياتهم؛ خاصة أكل البشر”.