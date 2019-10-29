«شابة» أرادت تحضير ليلة رومانسية بـ الشموع فتحولت لكارثة

واشنطن(صدى):

نجت ” شابة ” أمريكية بأعجوبة من كارثة، عندما كانت ترتب مساءً رومانسيًا إلى جانب حبيبها بالاستعانة بالشموع.

وعم تفاصيل الحادثة، كانت الفتاة تستعد للاحتفال بعيد ميلاد صديقها، داخل غرفة مستأجرة في ولاية بنسلفانيا.

وأوقدت ” الشموع ” حتى تضفي حسًا رومانسيًا على المكان، لكن سرعان ما اشتعلت النار في وسادة قريبة.

ولاحظ الثنائي اشتعال النار في الغرفة أصيبا بالهلع، وعندما اقتربت ليوسي من الوسادة تطاير الشرر إلى وجهها، وأصيبت بحروق في الخد والأنف والشفة.

وتماثلت ” الشابة ” للشفاء بشكل تام مؤخرًا، وتقول بسخرية إن تلك الليلة لم تسر كما كان مخططًا لها.