« لتبقى » : لا يوجد مكيف « شباك» عالي الكفاءة لهذا السبب

عادل الحربي(صدى):

كشف الحساب الرسمي “لتبقى”؛ التابع لمركز كفاءة الطاقة “كفاءة”، عن مدى ملائمة المكيف الشباك ومواصفاته للترشيد ، في إجابته على استفسار أحد المغردين عبر تويتر ، قائلاً ، بإنه لا يوجد مكيف شباك عالي الكفاءة.

وكان أوضح المغرّد أنه وجد مكيف شباك يحمل المستوى F، ليبين الحساب أن أعلى مستوى لمكيفات الشباك في السوق المستوى (و)، وهو من المستويات المتدنية ذات النطاق الأحمر، ولا يوجد مكيفات شباك عالية الكفاءة؛ لأن تقنية الشباك لا تساعد على الارتقاء بالكفاءة.

ويتفاعل الحساب الرسمي “لتبقى” بشكل لحظي مع استفسارات المتابعين، كما يقدم المعلومة بوساطة متخصصين في الشأن الفني، ويواكب الحملات بمحتوى كبير، وخلال هذا الشهر ينفّذ “كفاءة”، بالتعاون مع الجهات المعنية حملة “اختر_لونك”، وتركز رسائل الحملة على اللون الأخضر لضمان الترشيد.