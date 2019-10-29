شركة «TCL» الصينية تقترب من إطلاق هاتف متعرج

بكين(صدى):

اقتربت شركة ” تي سي إل ” الصينية من إطلاق هاتف جديد قابل للطي في عام ٢٠٢٠، والذي قد يميزها عن غيرها من الشركات بفضل شكله الفريد.

ويمتاز الهاتف بقابليته للانثناء مرتين، ليشكل ما يشبه حرف ” Z ” بالإنجليزية؛ بينما عند فرد الهاتف بالكامل، فإن حجم شاشته يصل إلى 10 بوصات، أما عند طيه بالكامل فإنه يشبه الكتاب، مع وجود جهة أقل سمكًا من الأخرى.

ووثقت صور من قبل، أجهزة مختلفة قابلة للطي تسعى الشركة لإنتاجها، منها جهازان لوحيان وهاتفان وجهاز آخر يتحول إلى ما يشبه الساعة، حيث يتم ارتداؤه حول المعصم.