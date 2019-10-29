آخر المستجدات الطبية في إصابة عبدالفتاح آدم

ماجد محمد(صدى):

أفاد مصدر رسمي، اليوم الثلاثاء، أن التقارير الطبية الخاصة بعبد الفتاح آدم، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، أثبتت وجود سوائل في أعلى الركبة وأسفل الفخذ، أدت إلى تجدد إصابته.

وكشف المصدر، أن هذا يعني حاجته إلى سحبها بواسطة الحقنة؛ لافتًا إلى أن البرتغالي بازيل روبير، طبيب نادي النصر، أكد حاجة آدم إلى سحب السوائل عبر الحقنة، وبعدها بإمكانه العودة للمشاركة مع بقية زملائه في التدريبات الجماعية.