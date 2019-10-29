يوفنتوس يسعى لخطف محمد صلاح و3 لاعبين آخرين

طلال الغامدي(صدى):

أفادت تقارير صحفية، عن توجه عدد من مسؤولي نادي يوفنتوس الإيطالي إلى ملعب ” أنفيلد ” معقل نادي ليفربول خلال المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير.

وحضر مسؤولو يوفنتوس إلى ملعب ” أنفيلد ” لمتابعة 4 لاعبين من كلا الفريقين، حيث يرغب الفريق الإيطالي في تعزيز قائمته بعدد من اللاعبين المميزين خلال الموسم المقبل؛ حيث أن المصري الدولي محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، كان ولا يزال على رادار يوفنتوس.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى رغبة البيانكونيري في ضم اللاعب مقابل 150 مليون جنيه إسترليني؛ بينما هناك 3 نجوم من توتنهام على رادار يوفنتوس أيضًا وعلى رأسهم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، الذي ينتهي عقده رفقة السبيرز في عام 2023 مثل محمد صلاح.

يأتي ذلك بالإضافة إلى المدافع توبي ألدرفيريلد، والدنماركي كريستيان إريكسين، لاعب الوسط المطلوب بشدة لدى ريال مدريد الإسباني، والذي ينتهي عقده في يونيو 2020.