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نائب أمير الرياض يستقبل المدير العام للإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة

نائب أمير الرياض يستقبل المدير العام للإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة
سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بمكتبه بقصر الحكم اليوم ، المدير العام للإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض إبراهيم بن سليمان الأصقه وذلك عقب تعيينه في منصبه ، بحضور المدير العام للإدارة العامة للأحوال المدنية السابق فهد بن عبدالله المزيد.

وأعرب المزيد عن شكره وامتنانه لسمو نائب أمير منطقة الرياض على الدعم والمتابعة والتوجيه خلال المدة الإدارية السابقة ، مؤكدًا على التعاون والتنسيق المثمر بين الإمارة والأحوال المدنية بالمنطقة .

كما تمنى سموه التوفيق والسداد للجميع ، منوهًا بالمستوى التي ظهرت به الأحوال المدنية والتطور التقني وتسهيل الخدمات .
من جانبه عبّر الأصقه عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض، مثمنًا دعم سموه للرقي بالمستويات العملية والإدارية.


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