افتتاح مهرجان ( STEM ) بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

افتتحت مديرة إدارة الإشراف التربوي بتعليم عسير الأستاذة فاطمة الساحلي ، مهرجان STEM للعلوم ، الذي نظمه مركز عسير العلمي ، بإشراف مساعدة مدير المركز الأستاذة شرف الثميري ، وبحضور عدد من القيادات التعليمية ، وذلك باستضافة مدارس بناء الموهبة العالمية ، ومشاركة عدد من مدارس التعليم الأهلي والحكومي .

وأشارت ” الثميري ” إلى أن المهرجان يهدف إلى المساهمة في تعزيز الاتجاه الإيجابي نحو تعلم العلوم والرياضيات والهندسة والتقنية ، وإثراء خبرات الطالبات الصفية وربطها بالتعلم عن طريق الترفيه ، انطلاقا من الدور الريادي الذي تقدمه المراكز العلمية والتي تتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ نحو مجتمع قائم على المعرفة ، فيما يتضمن المشروع العديد من الفعاليات والورش وبرامج الواقع الافتراضي التي تنفذ بطرق إبداعية سهلة ومشوقة بمنهجية stem التعليمية .