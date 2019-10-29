أمير عسير يرعى تدشين الربط الالكتروني لإصدار رخص البناء بين أمانة المنطقة و«إتمام»

محمد بن طحيطح(صدى):

رعى ودشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2019 الربط الالكتروني لإصدار رخص البناء بين أمانة منطقة عسير ومركز خدمات المطورين “إتمام” التابع لوزارة الإسكان، ويأتي هذا التدشين بعد اكتمال الربط بين الأمانة ومركز “إتمام” الهادف لتطوير وتحسين بيئة الأعمال في قطاع التطوير العقاري وتعزيز التكاملية الخدمية مع القطاعات الحكومية، والإسهام في أتمتة الإجراءات وكفاءتها وسرعة إنجازها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بأن رعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير لتدشين الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء مع “إتمام”، يمثل حرص القيادة الحكيمة على دعم المنجزات والأعمال التي من شأنها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في قطاع التطوير العقاري السكني، كما أكد الحميدي بأن الربط الالكتروني لإصدار رخص البناء مع “إتمام” يعتبر نقلة في تيسير المعاملات لقطاع التطوير العقاري والتسهيل على المطورين وحافز لزيادة الاستثمار في هذا القطاع مما يحقق الهدف الأساسي من برنامج الإسكان في رؤية 2030 لتوفير السكن الملائم وزيادة المعروض وتعدد الخيارات السكنية، كما أكد أن جميع الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الإسكان بالتعاون مع الأمانة تسير في مركب واحد وتتكامل مع بعضها لتحقيق النتائج المرجوة لهذا القطاع.

من جانبه ثمن مدير عام مركز خدمات المطورين “إتمام” المهندس عبد الوهاب القحطاني رعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير لتدشين الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء، وبين بأن الربط يترجم المساعي الحثيثة لمركز خدمات المطورين “إتمام” لتسهيل عمل المطور العقاري والارتقاء بخدماته وإجراءاته، كما بين بأن التعاون والدعم من الأمانات التي تم الربط معها حتى الآن يعد حافزاً للاستمرار في تطوير القطاع كما يمثل روح التكامل بين جميع القطاعات الحكومية المعنية بالتطوير العقاري.

وأوضح القحطاني بأن الارتباط مع أمانة منطقة عسير والبدء بإصدار الرخص الكترونياً يمثل الهدف الذي يسعى المركز لتحقيقه في زيادة نمو القطاع من خلال التكامل مع جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بالتطوير العقاري، مما ينعكس بشكل كبير على الاستثمارات في القطاع وزيادة المعروض السكني، كما بين بأن “إتمام” سيسارع دائماً لكل خطوة من شأنها تطوير الخدمات المقدمة للمطور العقاري.