تنسيق مشروعات امانة عسير تعرف 30 شركة خدمية باشتراطات تنفيذ المشروعات

محمد بن طحيطح(صدى):

طالبت إدارة تنسيق المشروعات في أمانة منطقة عسير من 30 شركة خدمية تعمل في مشاريع المياه والكهرباء والاتصالات بضرورة اتباع الاشتراطات التي تفرضها الأمانة على منفذي تلك المشروعات جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الامانة مع ممثلي تلك الشركات وأوضح ذلك مدير إدارة تنسيق لمشروعات بالأمانة المهندس أحمد مهدي الخريص.

مشيرا الى ان توصيات الاجتماع جاءت بضرورة معرفة تلك الشركات عن كيفية اصدار الرخص الالكترونية والاشتراطات واللوائح الفنية في تنفيذ مشاريعهم إضافة الى الزاميتهم بإنهاء إجراءات اخلاء طرفها من مختبر الأمانة.

ونوه الخريص الى ان مثل تلك الاجتماعات ستسهم في رفع جودة تنفيذ المشروعات من ناحية والمحافظة على سلامة المشاريع السابقة من ناحية أخرى.

مؤكدا بأن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قد وجه بتشديد الرقابة على تلك الشركات خلال تنفيذها للمشاريع وذلك بهدف المحافظة على المرافق العامة والتزامهم بالتقيد واتباع وسائل الامن والسلامة والتي من شانها ان ترفع من سلامة العاملين في المشاريع والمارة اثناء التنفيذ.