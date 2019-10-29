أبرزها الخجل.. أكثر ما يكرهه الرجال والنساء في العلاقة الحميمية

أميرة خالد(صدى):

أجرى باحثون في شركة “لاف هوني” دراسة لمعرفة أكثر الأشياء التي يكرهها الأزواج في العلاقة الحميمة ، شملت 3 آلاف من الأزواج في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لموقع Health.

وقال 34% من الرجال المشاركين في الدراسة إن أكثر ما يكرهونه في العلاقة الحميمة هو انتهائها بسرعة، بينما قالت 30% من النساء إن أكثر شئ يكرهنه في العلاقة الحميمة هو الشعور بالخجل.

كما أعربت 29% من السيدات المشاركات في الدراسة عن كرههن لانتهاء العلاقة الحميمة بسرعة، بينما أكدت 28% منهن أن أكثر ما يكرهنه في العلاقة الحميمة هو عدم الوصول للنشوة الجنسية أو ذروة الجماع، بينما أبلغت 27% من المشاركات أن أكثر ما يكرهنه هو الانقطاع في ممارسة العلاقة الحميمة، بينما ذكرت 24% من النساء أن عدم الحصول على مداعبة كافية هو أسوأ ما في العلاقة الحميمة.

ولاحظ القائمون على الدراسة أن أكثر الأشياء التي تكرهها النساء في العلاقة الحميمة لا تشبه مثيلتها لدى الرجال، لكنهم لم يبحثوا عن سبب ذلك.

وقال الباحثون الذين أعدوا الدراسة الجديدة إن الشعور بالخجل لدى النساء أثناء ممارسة العلاقة الحميمة راجع إلى عدة عوامل من بينها تفكيرهن في صورتهن الشخصية في العمل أو غيره، بالإضافة لشعورهن بالضغط للوصول إلى النشوة الجنسية عن طريق الاتصال الجنسي.