أمير مكة ونائبه يستقبلان رئيس المحكمة العامة المعين حديثا بالمنطقة

مكة المكرمة(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم، رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة المعين حديثًا الشيخ صالح السعوي.

وهنأ الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان الشيخ السعوي بمناسبة تعيينه، سائلين الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه .

كما استمع سمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه خلال اللقاء إلى شرحٍ عن البرامج التقنية المستخدمة في المحكمة العامة بمكة والهادفة لتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى مستنداته ومعاملاته لدى الوزارة توفيرًا لوقت وجهد المراجعين.

فيما قدم الشيخ السعوي شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه، سائلًا الله أن يكون عند حسن الظن.