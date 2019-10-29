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موعد القبول والتسجيل لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس بتقنية الدمام

موعد القبول والتسجيل لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس بتقنية الدمام
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الكلية التقنية بالدمام عن موعد فتح باب التسجيل والقبول لبرنامج الدبلوم (صباحي – مسائي) للفصل التدريبي الثاني للعام 1440 / 1441 هـ ، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 23 ربيع الأول المقبل 1441هـ عبر بوابة القبول اضغط هنا 

وقالت الكلية ، إنه يشمل التسجيل تخصصات المسار العلمي : الكهرباء والإنتاج وميكانيكا السيارات والتبريد والتكييف والدعم الفني والشبكات الوسائط المتعددة وتقنيات الويب والأجهزة وآلات دقيقة والإنتاج الكيميائي والتقنية المعمارية والمساحة والتقنية المدنية ، وتخصصات المسار الأدبي : المحاسبة والتسويق .

كما يتاح التسجيل لفئة الصم في تخصص التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب للمعاقين سمعيا.


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