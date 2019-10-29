حالة من الصدمة بسبب مسرحية ناصر القصبي بموسم الرياض

الرياض(صدى):

تسببت مسرحية الفنان ناصر القصبي ” الذيب في القليب “، والتي تُعرَض خلال ” موسم الرياض “، في حالة من الصدمة للجمهور، الذي صدم بشخصيات مطابقة تمامًا لما يتمّ عرضه خلال المسلسلات الدرامية التي شارك فيها أبطال المسرحية.

ولم يستطع طاقم العمل الخروج من دائرة مسلسلاتهم السابقة (عيال قريّه، واي فاي، طاش ما طاش)، ممّا سبّب امتعاضًا كبيرًا بين المتابعين والمهتمين بالأعمال المسرحية، كما عبّر عدد كبير من الجماهير الحاضرة عن خيبة املها ممّا شاهدته.

واعتبر الجمهور، العمل نسخة كربونية ممّا عرض في سنوات ماضية على شاشة التلفاز، خصوصًا قبل دخول الزّوّار لمشاهدة المسرحية يتمّ تغليف أجهزة الجوال حتى لا يتمّ تصوير المسرحية، وهو إجراء يوحي بأنّ ما سيقدّم حدث كبير لم يقدّم من قبل.