توجه للسماح لأطباء الصحة بالعمل بالدوام الجزئي في القطاع الأهلي

حمود العنزي(صدى):

أزاح وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي، الدكتور فياض الدندشي، اليوم الثلاثاء، الستار عن إعداد الوزارة لدراسة توصي بالسماح لأطبائها بالعمل بنظام الدوام الجزئي في القطاع الأهلي.

وأوضح الدكتور الدندشي، أن الدراسة رُفعت إلى المجلس الصحي، تمهيداً لرفعها للمقام السامي للموافقة عليها؛ لافتًا إلى أن الوزارة ستطلق قريباً اللائحة التنفيذية المحدثة، والتي تضمن السماح بمسمى ” مساعد صحي ” في العيادات الخارجية والمجمعات الطبية الأهلية.

وقال ” الدندشي ” أن ” الصحة ” صممت برامج تدريبية لحملة شهادات كليات العلوم الصحية، بهدف توظيف الخريجين والخريجات في القطاع الصحي الأهلي، الذي تتوافر فيه بين (10 – 12) ألف وظيفة.