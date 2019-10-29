رصف عشوائي لأحد الطرق بالقريات.. وأمير الجوف يوجه بالتحقيق

علي العنزي(صدى):

‏أبرز مقطع فيديو متداول قيام عمالة تابعة لإحدى الشركات، بالعمل في رصف أحد الشوارع في محافظة القريات، بطريقة قد تكون غير متوافقة مع الشروط والمواصفات.

ومن جانبه، أصدر الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، أمير منطقة الجوف، توجيهًا للتحقيق بشكل عاجل وفوري فيما يتعلق بهذا الفيديو.

ووجه الأمير بالرفع بنتائج التحقيق فور الانتهاء منها، بعد التحقق من صحة ذلك .