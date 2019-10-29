عدد مخالفات «الذوق العام» في اليوم الأول بعد تطبيق الغرامات

عادل الحربي(صدى):

أوقفت دوريات الأمن بمحافظة عفيف بقيادة النقيب توفيق مفرح بن شهيل؛ مخالفي لائحة الذوق العام وتطبيق الغرامات بحقهم وفق النظام.

وتمكنت الفرق منذ انطلاق تطبيق النظام، مساء أمس، من ضبط 4 حالات شبابية تتعلق مخالفتهم بارتداء الملابس وتم تحرير المخالفات المنصوص عليها في اللائحة ضدهم.

وكانت المخالفات التي سترصدها الفرق الأمنية منها التصرفات الخادشة للحياء، ورفع صوت الموسيقى في الأحياء وتشغيلها وقت الأذان والإقامة، وترك مخلفات الحيوانات الأليفة، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن والمعاقين، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة وارتداء اللباس غير اللائق بحسب طبيعة المكان.