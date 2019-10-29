انفجار جسم مجهول في طفلين وإصابتهما بجدة

جدة(صدى):

شهدت محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، حادثة انفجار جسم في طفلين من الجنسية التشادية يبلغان من العمر 12 و 14 عاما أصيبا إصابات شديدة نتيجة الانفجار.

وتقدم مواطن ببلاغ أكد فيه تعرض طفلين لإصابات بليغة جراء انفجار جسم مجهول ولم يتسنَّ التأكد من نوعيته، لتباشر على الفور دوريات الأمن و فرق الهلال الأحمر وتطوّق الموقع في كيلو14 بجوار أحد مراكز التموين.

وعثرت الجهات المختصة على طفل يبلغ من العمر 14 عامًا تعرض لبتر في يده وإصابات أخرى بليغة، فيما أصيب طفل آخر يبلغ من العمر 12 عاماً بإصابات متفرقة وتم نقل الطفلين إلى مستشفى الحرس الوطني.