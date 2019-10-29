غرفة مكة والمجلس البريطاني يتفقان على توفير دورات معتمدة في اللغة الانجليزية

حامد العمري(صدى):

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة والمجلس الثقافي البريطاني، بمقر القنصلية البريطانية في جدة اليوم (الإثنين)، اتفاقية تعاون تعليمية تضمنت إقامة دورات اللغة الإنجليزية العامة، واللغة المتخصصة للأعمال، ودورات IELTS التحضيرية بمقر الغرفة على طريق الأمير محمد بن سلمان في العاصمة المقدسة.

رئيس مجلس إدارة غرفة مكة التجارية الصناعية هشام محمد كعكي الذي وقع عن الغرفة، بحضور القنصل البريطاني العام سيف آشر، ونائب مدير المجلس الثقافي البريطاني بالمملكة العربية السعودية أماندا جين، وذلك بهدف توفير دورات معتمدة، يقدمها المجلس الذي يعتبر قائدا معترف به في جميع أنحاء العالم في تدريس اللغة الإنجليزية لارتباطه بالإطار المرجعي الأوروبي المشترك.

وستقدم غرفة مكة المكرمة بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني ثلاث أنواع من دورات اللغة الإنجليزية، وهي: دورات اللغة الإنجليزية العامة، وتحتوي على خمس مستويات (مبتدئ- ابتدائي- قبل المتوسط- متوسط- بعد المتوسط)، ودورات اللغة الإنجليزية للأعمال بواقع أربع مستويات (الإبتدائية- قبل المتوسط- متوسط-فوق المتوسط) ودورة التدريب التحضيري لاختبارات “نظام امتحان اللغة الإنجليزية الدولي IELTS .

وتحدث هشام كعكي عن رؤية وخطط غرفة مكة المكرمة لتنمية المجتمع المكي، والمساعدة في تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز مكانة العاصمة المقدسة في إيجاد لغة تواجد عالمية، منوها باحترافية وسلاسة الإجراءات لدى المجلس الثقافي البريطاني، مشيدا بأصالة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، واصفاً إياها بالعلاقات المتنامية والطموحة التي تستهدف تعليم اللغة الإنجليزية كونها الأوسع انتشاراً.

من جهته، اعتبر القنصل البريطاني العام سيف الدين آشر أن هذه الاتفاقية المثمرة مع غرفة مكة والتي تعد الأولى من نوعها في مدينة مكة المكرمة تمثل انعكاساً حقيقيا لمدى عمق التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

إلى ذلك، قال مدير العلاقات الدولية بغرفة مكة المكرمة فهد سعود دمنهوري إن الدورات ستنطلق بحسب الاتفاقية يوم 17 نوفمبر 2019، مبينا أن الاتفاقية ستفيد في العاملين في مجالات الحج والعمرة والسياحة والأعمال، والقطاعات الطلابية بمكة المكرمة، حيث تيسر لبعضهم اكمال الدراسات العليا.