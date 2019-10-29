إطلاق سيارة كيا بيجاس 2020 في الأسواق

الرياض(صدى):

ظهرت سيارة كيا بيجاس ٢٠٢٠ في أسواق المملكة، والتي تعد سيارة سيدان مدمجة، وهي سيارة جديدة تماما وصلت مؤخرا إلى أسواق المنطقة، وهي سيارة ورحبة واقتصادية وعملية للغاية، وتعتبر خيار ذكي للعائلات الناشئة والشابة في المناطق الحضرية.

وتحصل كيا بيجاس موديل 2020 للمشترين في هذه الفئة تصميما أنيقا فريدا ومميز، وقطع خارجية منحوتة بدقة وخطوط جريئة تكملها مجموعة من الألوان المدهشة وهيئة جانبية لسيارة سيدان متوازنة بعناية.

ويتميز الجزء الخلفي من السيارة بوجود باب سيدان خلفي، بمظهر جانبي رياضي إلى جانب وجود الحافة الزائدة في غطاء صندوق الأغراض وزوج من المصابيح الخلفية الأنيقة، وتتوفر بخيارات ألوان تصل إلى سبعة ألوان، ما يضمن وجود لون لكل شخصية، إلى جانب تزويدها مقاس 14 بوصة.

أما نظام الوسائط المتعددة في مركز الطبلون إما مزود بشاشة مقاس 3.8 بوصات أو نظام معلومات ترفيهي بشاشة تعمل باللمس مقاس 7.0 بوصات اختيارية، وتتميز الشاشة الكبيرة بوجود نظام بلوتوث للاتصال للتمكين من استخدام تطبيقات Android Auto وApple CarPlay بشكل موحد.

وفي السياق نفسه، تتوفر كيا بيجاس 2020 في أسواقنا بطرازين، الطراز الأساسي (ستاندرد) يبلغ سعره 42,600 ريال، والطراز الأعلى تجهيزا (فل أوبشن) يبلغ سعره 44,600 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ورسوم التسجيل، مع ضمان 5 سنوات أو 100,000 كيلومترًا.