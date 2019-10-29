بالصور.. «بي إم دبليو» تكشف حقيقة الصورة المسربة عن سيارتها M3

برلين(صدى):

كشفت ” صور ” مسربة منذ أيام أن ” بي ام دبليو ” تقوم بالفعل ببناء نماذج اختبار من M3، والآن يقول رئيس بي ام دبليو M ماركوس فلاش أن M3 وM4 لن يصلا إلى الأسواق حتى عام 2021.

وأكد أن الإنتاج سيبدأ في أواخر 2020؛ لذا قد تتاح عند الوكلاء في أوائل السنة التالية، ولم يقدم تفسيرًا لسبب انتظارهم لهذه المدة الطويلة قبل إطلاقهم.

وأشارت الشركة إلى أنه من المحتمل أن تتوفرات بنظام دفع خلفي أو كلي، وناقل حركة يدوي أو آلي لكلا الطرازين.

وأظهرت ” الصور المسربة ” M3 على خط التجميع، حيث سيحصل الطراز على قوته من محرك مزدوج التيربو بست أسطوانات مستقيمة، يولد ما لا يقل عن 510 حصان.

وتوفر الصور المسربة إطلالة على المقصورة، حيث حصلت على تقنيات متطورة مثل ” عدادات قياس رقمية ” بجانبها شاشة كبيرة للنظام الترفيهي.

كما أبرزت الصور المسربة الواجهة الأمامية للفئة الرابعة الجديدة، حيث أوضحت أنها ستتوفر بشبك الكلى الأمامي الضخم المستخدم في الفئة الرابعة الاختبارية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى M4 ذات السقف الثابت، فإن اللقطات التجسسية أوضحت أن الشركة تطور إصدار كشف أيضاً.