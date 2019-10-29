بالصور.. تنفيذ دورات تدريبية عن التعامل مع المخاطر الكيميائيه في عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

في إطار التعاون المشترك بين إدارات الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي على مستوى المملكه، تستضيف الشؤون الصحية بمحافظة بيشة ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة بيشه فريق تدريب من إدارة الطوارئ والكوارث بصحة عسير وذلك لتنفيذ دورات تدريبية عن التعامل مع المخاطر الكيميائيه على مدار ثلاثة أيام.

وأوضح مساعد مدير إدارة الطوارئ بصحة عسير فهد الغنام في كلمته أهمية التدريب والتعلم على كيفية التطهير الكيميائي وإلاشعاعي والبيولوجي، ومد جسور التعاون في مابين إدارات الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي في مديريات وصحة بيشة من المديريات التي تولي إهتمام كبير برفع مستوى الأداء والكفاءة بمنسوبي الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، وقد أحمد كريري بشرح تطبيقات عملية ميدانية وكيفية التطهير الكيميائي بإستخدام خيمة التطهير.

وتهدف هذه الدورات إلى رفع جاهزية الإستعداد للتعامل مع المخاطر الكيميائية والإشعاعية والبيوليجية لدى الممارسين الصحيين حيث أن العدد المستهدف بصحة بيشة 280 ممارس صحي حسب السعة السريرية للمستشفيات على مستوى صحة بيشة.