ضبط 2494 مستحضرا مخالفا في محلات عطارة بالقصيم

القصيم(صدى):

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع أمانة منطقة القصيم حملة رقابية على محلات العطارة مؤخراً، شملت عدد من المحافظات التابعة لمنطقة القصيم.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن المفتشين زاروا ٧٣ محلاً للعطارة والأعشاب خلال الحملة، وضبطوا ٢٤٩٤ مستحضراً مخالفاً لوجود ادعاءات طبية، ومنتجات سبق التحذير منها، ومنتجات لا يسمح ببيعها إلا في الصيدليات، واتخذت بالمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات تتعلق بالمنتجات الخاضعة لإشرافها عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم: 19999