طريقة بسيطة لصناعة كريم إزالة الشعر الزائد

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت تقارير، عن طرق بسيطة لصنع كريم إزالة وبر منزلي يساعد على إزالة الشعر الزائد بسهولة مع الحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشوائب؛ حيث يحتاج تحضيره إلى ثلث كوب من زبدة الشيا.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ثلث كوب من زيت جوز الهند، ربع كوب من زيت الزيتون، 10 نقاط من زيت النعناع الحار الأساسي، 5 نقاط من زيت اللافندر الأساسي؛ فيما توضع زبدة الشيا مع زيت جوز الهند في وعاء.

ويوضع الوعاء في آخر يحتوي على الماء الساخن حتى يذوب المكونان تماماً؛ بينما بعد ذلك يضاف إليهما زيت الزيتون وزيت النعناع وزيت اللافندر. تحرك المكونات جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس وخال من التكتلات.

وفي السياق نفسه، يتم وضع المزيج في الثلاجة لمدة ساعتين او حتى يجمد. بعد هذا يتم تركه خارجها لمدة 15 دقيقة قبل خفقه ليتحول إلى كريم.