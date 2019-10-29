مواجهة سهلة بين بايرن ميونيخ وبوخوم في كأس ألمانيا 

ماجد محمد(صدى):

يسعى بايرن ميونخ للفوز على بوخوم، اليوم الثلاثاء، بملعب “رورستاديون” ضمن منافسات الدور الثاني في بطولة كأس ألمانيا.

وتعتبر الفرصة سانحة أمام بايرن ميونخ لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، ومواصلة مشواره في بطولة كأس ألمانيا، كما أن بوخوم يحتل المركز الثالث من القاع بدوري الدرجة الثانية الألماني، ولم يحقق أي انتصار خلال 5 مباريات على ملعبه حتى الآن في الموسم الحالي، وتعادل فيها جميعاً.

ويعول بايرن على البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يتصدر قائمة الهدافين في دوريات أوروبا الكبرى في عام 2019 من أجل تحقيق الفوز في مباراة اليوم.