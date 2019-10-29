منهم شرب الماء وتناول الشوكولاتة.. نصائح صحية للمقبلين على الزواج

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يحرص المقدمين على الزوج على الاهتمام بصحتهم واتباع العادات الغذائية السليمة قبل موعد الزفاف، لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز النصائح الصحية للمقبلين على الجواز.

• عدم إهمال وجبة الفطور

تناول وجبة الفطور تعد من الأمور الأساسية، فهي تمدُّ الجسم بالطاقة والنشاط وتساعد على ضبط الشهية وتخفيض الوزن.

• تجنّب المأكولات التي تسبّب النفخة

ومنها ” الملفوف، البروكلي، العدس، الفاصوليا البيضاء، الحمص، والفول ” ، وأيضاً المشروبات الغازية تسبّب الانتفاخات في المعدة وبروز البطن، لذا يفضل تجنّبها قبل خلال فترة الزفاف.

• شرب كميات كافية من الماء

يُنصح بالإكثار من شرب السوائل وخصوصًا ” الماء ” بمعدل 2 لتر خلال اليوم، فالماء يعمل على طرد السموم من الجسم وعلى تحسين حركة الأيض، ناهيك عن أنه يساعد على خسارة الوزن.

• تناول الشوكولاتة الداكنة باعتدال

حيث تساعد الشوكولاتة السوداء على بعث السعادة، كما أنها تحتوي على مكوّنات ترفع نسبة الأندروفين في الجسم وهرمون السعادة والراحة.

ويرتبط هذا الهرمون بالقدرة الجنسية والشعور بالراحة في العلاقة الجنسية؛ لذا يُنصح بتناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يوميًا.