النفط ينخفض لليوم الثاني قبل بيانات المخزونات الأمريكية

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم مع ترقب مستثمرين بيانات مخزونات الخام الأمريكية لتوضح بصورة أكبر اتجاهات الطلب على الخام بينما طغت المخاوف إزاء النمو الاقتصادي على مؤشرات بشأن تراجع حدة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وبحسب “رويترز” نزل خام القياس العالمي برنت في التعاملات الآجلة 30 سنتا ما يوازي 0.5 بالمئة إلى 61.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش بعدما هبط 0.7 بالمئة أمس.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 55.41 دولار بعد أن خسر 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.