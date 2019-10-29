تفاصيل جديدة ومثيرة عن الفتاة المتغيبة في جدة منذ أسبوعين

نايف السالم(صدى):

أعلن شخص عن عثوره على المواطنة فاطمة مبارك، بالقرب من محالّ الجوالات بحي الجامعة، وجاء ذلك بعدما فُقِدت قبل أسبوعين عقب خروجها منزلها في حي الأجواد شمال شرق جدة.

ومن جهته، أكد شقيق الفتاة أنه تم العثور عليها بحي الجامعة بعدما تواصل معه شخص أفاد بوجودها في محالّ الجوالات.

وأشار شقيق الفتاة:” حضرت فوراً للموقع، وبالفعل وجدتها في حالة صعبة، حيث إنها مريضة بالسرطان، ولديها تخلف عقلي وذهني، وكانت تحتاج إلى العناية والاهتمام والعلاج بعد فقدانها”.