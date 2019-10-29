«الرميان» يتحدث عن مبادرة مستقبل الاستثمار

علي القحطاني(صدى):

أوضح ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة “أرامكو”، أن مبادرة مستقبل الاستثمار أصبحت واحدة من أكبر المؤتمرات في العالم، مضيفا أن المبادرة أصبحت مؤسسة وستكون مكانا للتعاون المستمر ومركزا للفكر العالمي.

ولفت في كلمته الافتتاحية في مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 اليوم، إلي أن حضور المبادرة ارتفع للضعف مقارنة بالدورة الأولى.

وتابع الرميان:” نؤمن أن للاستثمار القدرةَ على تحويل مستقبل مجتمعاتنا، و بمقدورنا أن ندفع سفينة المستقبل نحو محيطات من الفرص العظيمة والآفاق اللامتناهية”