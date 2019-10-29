الأمير منصور بن مشعل يطالب لاعبي الأهلي بتلافي الأخطاء

نواف السالم(صدى):

اجتمع الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق كرة القدم في النادي الأهلي، باللاعبين بعد نهاية التدريبات التي جرت أمس على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في مقر النادي.

وشدد بن مشعل على ضرورة تلافي الأخطاء الفنية التي حدثت أمام الحزم 1 / 2 في الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين التي تسببت في فقدان النقاط الثلاث.

وأوضح: ” لم يظهر الفريق بالمستوى الفني المعروف عنه وكانت هناك أخطاء فنية الجميع يشترك فيها وينبغي من الآن تعديل هذه الأمور وتفاديها مستقبلا “؛ مضيفًا: ” لدينا ثقة كبيرة في إمكانات جميع أفراد الفريق ومقدرتهم على تحسين الصورة الفنية بدءا من اللقاء المقبل “.

ومن جانبه، كان المدرب السويسري كريستيان جروس قد أجل شرح الأخطاء الفنية التي حدثت أمام الحزم إلى تدريبات اليوم بعد أن طالب مساعديه الفنيين بحصرها.