توقيع عقد المرحلة الانتقالية للجسر الموازي مع البحرين بـ 11 مليار ريال
قامت المملكة و البحرين بتوقيع اتفاق بقيمة 11 مليار ريال بشأن المرحلة الانتقالية لجسر بين البلدين.
ومن المتوقع حضور توقيع العقد كل من، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الاستاذ أحمد الحقباني، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام رميح الرميح، ووزير المواصلات الاتصالات البحريني المهندس، كمال بن أحمد، والرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن.
ابو حرب[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 3 ساعات
توقيع عقد ب11 مليار لانشاء جسر موازى لجسر البحرين هو دعم للسياحه فى البحرين واعتراف بان السياحه عندنا لن تنجح …… وفرو فلوسكم وابنوبها سكن للمساكين