موعد أول جلسة تصويت رسمي على عزل ترامب 

واشنطن(صدى):

حدد مجلس النواب الأميركي الخميس المقبل، موعد أول جلسة تصويت رسمي في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن جلسة التصويت سوف “تحدد الخطوات المقبلة للتحقيق”، بعد إبلاغ رئيسة المجلس نانسي بيلوسي الديمقراطيين بالخطوة المقبلة.

ويهدف هذا الإجراء للرد على انتقادات ترامب الذي يعتبر والجمهوريين أن إطلاق إجراءات العزل يفتقد للصلاحية ما لم يتم التصويت عليه في المجلس.

ومن المتوقع أن يقر المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون القرار نظرا إلى أن 228 نائبا ديمقراطيا في الهيئة المؤلفة من 435 عضوا يؤيدون عزل الرئيس أو إجراء تحقيق يرمي لعزله.