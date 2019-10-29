أمير الكويت: المنطقة تشهد ظروفا مصيرية عصيبة غير مسبوقة

خالد الظفيري(صدى):

افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشریعي الخامس عشر لمجلس الأمة بمبنى مجلس الأمة.

وقال أمير الكويت في كلمة له إن المنطقة تشهد ظروفاً مصيرية عصيبة غير مسبوقة، ونؤكد على خطورة الأوضاع الملتهبة التي تشتعل حولنا.

وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت معاول هدم وتمزيق للوحدة الوطنية، وعلينا أخذ العبرة مما يجري حولنا ولا خيار أمامنا إلا ترسيخ وحدتنا.