بالصور.. الأرض تبتلع «حافلة» تسير على الطريق بشكل مفاجئ

واشنطن(صدى):

وثقت بعض ” الصور ” سقوط حافلة في حفرة مفاجئة بولاية أمريكية؛ بسبب انهيار الطريق فجأة.

وعن تفاصيل الواقعة، كانت الحافلة تسير بشكل اعتيادي في مسارها، حيث انهار جزءًا من الطريق فجأة؛ مما أدى إلى تكوّن حفرة ضخمة.

وسقط الجزء الخلفي من الحافلة في الحفرة؛ فيما ظل أكثر من نصف الحافلة معلّقًا في الهواء.

كما سقط جزء صغيرة من مقدمة سيارة صغيرة كانت وراء الحافلة، لكن سائقها تمكّن من الخروج بسلام.

واستعانت السلطات الأمريكية بـ ” رافعة ” ؛ من أجل إخراج الحافلة من الحفرة العملاقة.