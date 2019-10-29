ارتفاع الأسهم يكبح مكاسب الذهب والأنظار تتجه لاجتماع المركزي الأمريكي

وكالات(صدى):

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وحومت حول مستوى 1490 دولارا للأوقية مع صعود الأسهم بفعل إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بينما تلقى المعدن بعض الدعم من الترقب قبيل اجتماعات مهمة لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1491.72 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما تراجع بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1494 دولارا للأوقية.